Sådan finder du ud af hvad en leasingbil reelt koster

Efter et år skal bilen med andre ord sælges videre til minimum 637.500 kr. uden moms og afgifter for at beløbene i kontrakten kan overholdes. Sælges den til et lavere beløb, får vi en ekstra regning, og omvendt tillader Skat ikke, at der udbetales overskud til leasingtager.

Leasingudbyderen er i dette tilfælde en del af et globalt netværk af forhandlere, der kan værdiansætte en bil ret præcist, og de kan også hjælpe med at sælge bilen mod et gebyr. Det gælder de fleste etablerede leasingselskaber.

Er du i tvivl, anbefaler vi at hyre en økonomisk rådgiver som en bilmægler eller en advokat, for det anslåede værditab er den mest kritiske del af processen. Herfra går det nemmere.