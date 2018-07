Sådan får du hurtigere solgt din brugte bil

Der findes dem, som støvsuger deres bil mindst en gang om ugen, parkerer den i garagen og sørger for, at en fugleklat maks. kommer til at sidde på lakken i 30 sekunder før den nænsomt bliver fjernet. I modsatte grøft findes der folk, som anser bilen for bare at være et værktøj – og det sætter sine spor.

Der skal ikke mange år til, før snavs sætter sig så godt fast, at en almindelig støvsugning langt fra er nok. Hvilket betyder, at det bliver et ringe resultat, hvis du selv vil forsøge at klargøre din bil til salg. Det spottes hurtigt af en interesseret køber, som, med mindre at bilen er super billig, højst sandsynligt finder et andet eksemplar.

Glem ikke, at det er en ligeså stor beslutning at købe brugt bil, som det er køber en ny, og netop derfor er det vigtigt at den brugte bil fremstår flot og velholdt.