SÅ meget dyrere er det blevet at reparere din bil

Afgifter hæver gennemsnittet

På Bil Magasinet udarbejder vi et reservedelsindeks, der består af gennemsnittet for prisen af 11 gængse reservedele for de 10 mest solgte biler sidste år. Delene udgøres af gængse slid- og udskiftningsdele, som findes på de fleste biler (se længere nede eller klik her).

Reservedelsindekset laves, så man som bilkøber kan få en idé om, hvad det vil koste at vedligeholde den bil, man overvejer at købe. Og indekset er steget gevaldigt i 2021.

Det skyldes både, at prisen på reservedele reelt stiger, men også, at bilerne på top 10-listen over de mest solgte biler i Danmark generelt er blevet dyrere.

I mange år var de mest solgte biler i Danmark mikro- og minibiler, som benytter simplere og billigere dele, end dyrere biler gør. Men ændringer i registreringsafgiften har sendt flere dyrere biler op i top 10. Det gælder blandt andre Toyota RAV4, Kia Ceed og BMW 3-serie. Det hæver gennemsnitsprisen for de 11 gængse reservedele.