Ren magi? Sådan ved benzin-”pistolen”, at din tank er fuld

Der lyder et højt klik – nærmest et smæld – og pumpen stopper. Vi er blevet vant til, at benzin- eller dieselpumpen selv regner ud, når din tank er fuld.

Sådan har det ikke altid været. Inden den moderne benzin-”pistol” blev opfundet, var det op til tankstations-medarbejderen at regne ud, hvornår der ikke var plads til mere. Det gjorde de ved at lytte til tanken eller kigge ned i den. Og hvis det gik galt, plaskede brændstoffet ud over det hele – ikke ligefrem sikkert.