Import af veteranbil

Hvis en veteranbil importeres, skal den naturligvis indregistreres her i landet. Derfor skal der betales registeringsafgift, og det er heldigvis ikke til samme procentsatser som for nye biler. Som tommelfingerregel skal der beregnes en afgift i forhold til den danske markedsværdi, ligesom man gør med brugte biler. Det betyder typisk, at afgiften bliver omkring halvdelen af bilens danske markedsværdi.

Skal en bil over 34 år indregisteres, er der en overgrænse på 40% af bilens nypris. Denne regel kommer dog kun i brug ved biler, der har bevaret deres stand godt. Derfor er det værd at tage højde for, hvis man importerer en bil, der er steget i værdi.

Det er svært at gætte sig frem til afgiften, og derfor kan det være en god idé at beregne afgiften på forhånd. Det kan du gøre her. Derudover kan du se tidligere afgift-vurderinger i motorregistret, der ofte danner præcedens for fremtidige vurderinger.

Triller du til udlandet for se på bil, er det en god idé at have det internationale kørekort i orden.