Få overblikket: Her er reglerne for kørsel med trailer

Trailerkørekort

Hvis de 3.500 kg. ikke er tilstrækkelige på et almindeligt B-kørekort, har du mulighed for at tage et supplerende trailerkørekort: Det såkaldte B+ eller B/E. Du skal gennem 4 teorilektioner, 6 praktiske timer og en praktisk prøve for at få et trailerkørekort.

Med et trailerkørekort fordobles den tilladte totalvægt, og du må derfor trække 7.000 kg. Vægten skal dog stadig være fordelt, så hverken bilens eller trailerens vægt overstiger 3.500 kg. Dette er B/E-kortet, mens et B+ kort giver lov til at køre med en totalvægt på 4.250 kg. Der er samme krav til teorilektioner og praktiske timer for de to kørekort, men til den praktiske prøve kører du med et større køretøj til B/E.

Trailerkørekortet er nødvendigt, hvis der eksempelvis skal spændes en hestetrailer eller større campingvogn på krogen. Bemærk dog, at traileren eller campingvognen stadig ikke må have en totalvægt større, end hvad du må koble på bilen.