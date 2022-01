Prøveplader: Hvad må du bruge dem til?

Reglerne for prøveplader er stramme, så du skal sørge for, at du benytter dem til anerkendte formål.

For virksomheder, der har et vedvarende behov for prøveplader, er det muligt at få faste prøveplader i perioder på 5 år. Privatpersoner skal i stedet have fat i prøvemærker, der er gyldige i 7 dage. Både prøvemærker og faste prøveplader kan fås til biler og motorcykler.