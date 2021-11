Er det tid til at forny kørekortet?

Midlertidigt- og erstatningskørekort

Hvis du skal køre uden for de Nordiske lande, men ikke kan nå at få udstedt dit nye kørekort, skal du ansøge om et midlertidigt erstatningskørekort.

Udstedelsen af et midlertidigt erstatningskørekort koster 170 kr., men du skal regne med, at der går to uger, før du har det.

Skal du derimod til enten Norge, Sverige eller Island, kan du nøjes med at bruge det midlertidige kørekort, som du får ved Borgerservice, når du fornyer dit kort. Det midlertidige kort er gratis og gældende i tre måneder, og gælder altså udelukkende i de nordiske lande. Det er derfor også ulovligt at bruge det midlertidige kørekort efter de tre måneder. Herefter er det dit nye kørekort, der er gældende.

