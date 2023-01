Ratvarme "on demand": Nu rykker abonnementerne ind i de danske biler

FDM: Her går grænsen

Men er der så slet ikke nogen grænse for, hvad der kan sættes på abonnement? Det har FDM og Ilyas Dogru en klar holdning til.

“Der skal være basale funktioner i bilen. Ting som, at bilen kan startes og sikkerhedsudstyret. Need to have og nice to have. For mig er sikkerhedsudstyr need to have. Det der har noget med sikkerhed at gøre, bør ikke sælges on demand. Derimod er ting som fuldautomatisk autopilot og internetopkobling eksempelvis nice to have” siger Ilyas Dogru der påpeger, at fleksibiliteten til at komme ind og ud af abonnementerne er helt essentielt.

Flere og flere sikkerhedssystemer bliver dog løbende lovpligtige i EU. I nye biler er det pt. blandt andet lovpligtigt, at biler skal have advarselssystemer om træthed, vognbaneassistance og avanceret nødbremse. Derfor kan disse ting ikke sælges on demand. Og ifølge Ilyas Dogru, så er det også fremover på EU-plan at sikkerhedsbeskyttelsen af billisterne skal varetages.