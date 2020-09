Put et GoPro-kamera ind i din motor – mens den kører!?! Se den vilde video hér

Redaktionen på Bil Magasinet er vilde med gutterne fra YouTube-kanalen Warped Perception, som har speciale i at prøve at filme nogle af de ting, som vi egentlig bare tager for givet i hverdagen. Sidste gang vi så på en af deres videoer, var da de havde smidt et GoPro-kamera ind i et bildæk, mens det var monteret på bilen. Se eller gense det, ved at klikke hér!

Denne gang er drengene dog gået lidt videre. For de har nu valgt at installere et kamera inde i indsugningsmanifolden på en Toyota Supra Mk. 4, så du kan få et indtryk af, hvad der sker inde i din motor, mens den kører.