Prognose: Tung ferietrafik ved grænsen i weekenden

Husk Rødt Kort-appen

Får du brug for vejhjælp, kan du bruge det røde kort. Det går også, hvis bilen punkterer, eller I er involveret i et uheld. Er bilen kaskoforsikret, kan du få vejhjælp i udlandet gennem SOS international på +45 70 10 50 52 eller via Rødt Kort-app’en, hvor du kan tilkalde hjælp via dine GPS-koordinater.

Skal du uden for EU – så husk det grønne kort

Det grønne kort er et bevis på, at din bil er ansvarsforsikret – men i de fleste lande er din nummerplade nok. Her skal du altid medbringe det grønne kort: Albanien, Aserbajdsjan, Belarus, Iran, Israel, Nordmakedonien, Marokko, Moldova, Rusland, Tunesien, Tyrkiet og Ukraine. Du kan printe det grønne kort på dit forsikringsselskabs hjemmeside.

Print en international skadeanmeldelse

Hav en international skadeanmeldelse liggende i bilen, så har du den klar, hvis uheldet er ude – og du husker at få alle de nødvendige oplysninger om modparten. Læs mere om, hvad du skal gøre, hvis uheldet er ude i udlandet . Hent den internationale skadeanmeldelse hos dit forsikringsselskab.