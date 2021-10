Privatleasing

Også kaldet operationel leasing

1. Du lægger en udbetaling og en fast månedlig ydelse i en aftalt periode for at have fri rådighed over en bil . Perioden er typisk tre år/45.000 km, men kan være kortere eller længere, og have flere eller færre kilometer. Du kan ændre kilometerbehovet i løbet af perioden mod et gebyr. Bilen tilhører leasing selskabet. Med privatleasing behøver man ikke tænke på værditab og uventede reparationer, man skal blot betale leasingydelsen, forsikring, grøn ejerafgift og brændstof, så er man kørende.

2. I privatleasing er forsikring ikke med i aftalen, men den kan ofte købes sammen med leasingkontrakten mod et tillæg.

3. Når du afleverer bilen, laver en uvildig synsvirksomhed en tilstandsrapport. Hvis der er slid eller skader ud over hvad, man forventer efter alder og km-tal, udregnes prisen for at fikse det efter et fast prissystem med for eksempel omlakering af et felt på en dør. Se her, hvad du skal være opmærksom på.

TIP: Det vil i næsten alle tilfælde være billigere at få fikset eventuelle ting på et klargøringscenter inden du afleverer bilen. Timelønnen er lavere end på et autoriseret værksted, og leasingselskabet har ikke noget imod at du selv får udbedret buler og ridser. Vær også opmærksom på, at bilen skal afleveres rengjort både ude og inde.

Se her, hvad du skal være opmærksom på, inden du afleverer bilen.

Vær også opmærksom på, at du skal overholde serviceforeskrifterne.