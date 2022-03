Her er 14 af de mest interessante plugin-hybrider i 2022

BMW 545E

I en 545E får man alt det bedste fra BMW: Den klassiske og altid fremragende 6-cylinder rækkemotor og en kraftig elmotor oven i.

Det lader til at være et perfekt kompromis at vælge en 545E, hvis man gerne vil have muligheden for at køre på el, men stadig indkassere hele den 6-cylindrede gevinst. BMW 545E render fra 0-100 km/t på under 5 sek., og selvom den er blevet 200 kg. tungere af batteriet, så har den ikke mistet 5-Seriens dynamik.

Ifølge den officielle opgivelse kan BMW 545E køre op til 54 km på el – under vores test i koldt vejr blev det til 32 km. Bilens varmeapparat er forsynet med en elløsning, så benzinmotoren ikke skal i gang for at varme bil og kabine i koldt vejr.

Alligevel oplevede vi, at benzinmotoren startede under kørsel i elprogrammet, fordi motoren skal service bilens andre aggregater. I varmere vejr skulle man snildt kunne køre kun på el over 35 km.

Hvis du har forelsket dig i BMW’s 6-cylinder rækkemotor, så er 545E et godt valg. Den er kraftigere end både sine fossildrevne søskende og billigere, end hvad vi er vant til fra den sydtyske producent.

Læs mere om BMW 545E her.

Pris: 661.032 kr.

661.032 kr. Rækkevidde: 54 km (WLTP)

54 km (WLTP) Batteri: 12 kWh

12 kWh Ydeevne: 395 hk/600 Nm

395 hk/600 Nm Topfart: 250 km/t