PLUG-IN HYBRID: Her er alle opladningshybrider over 500.000 kr. i Danmark 2021

Suzuki Across

Godt nok står der Suzuki på fronten, men Across er egentlig en Toyota RAV4 i forklædning. Suzuki Across fås i en variant, der svarer til den højst udstyret Toyota RAV4, og derfor kryber prisen over 500.000 kr., mens Toyota RAV4 i udgangspunktet holder sig under.

RAV4 og Across deler også drivlinje, det vil sige en 2,5-liters benzinmotor uden trykladning med 185 hk og to elmotorer: En på forakslen med 182 hk og en på bagakslen med 54 hk. Systemydelsen er 306 hk og dermed er Across den kraftigste Suzuki i programmet.

Toyota RAV4 har lange ventetider, overvej en "Suzuki"!

Pris: 566.353 kr.

Forbrug: 100,0 km/l (WLTP)

Rækkevidde på ren el: 75 km (WLTP)

Hvis du vil læse mere om Suzuki Across så tryk her