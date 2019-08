Plug-in hybrid: Her er alle opladningshybrider på det danske marked 2019

Prius Plug-in har en 1,8-liters benzinmotor uden trykladning, en elmotor på forakslen og en ekstra elmotor bygget sammen med benzinmotoren. Når man kommer fra en almindelig bil, er Prius en spøjs fætter.

Der er ikke en stejl indlæringskurve for at køre den – du kan bare sætte den trinløse gearkasse i D og træde på speederen – men man ændrer hurtigt kørselsmønster for at udnytte kapaciteten af batteriet optimalt.

Hver gang man slipper speederen, lader “motorbremsen” energien fra nedbremsningen på batteriet, og man vænner sig til primært at sætte den lille gearvælger i B for “bremse”. Her er der så megen elmotorbremse, at bremsepedalen i praksis kun er en nødbremse.

Pris: fra 299.990 kr.

Forbrug: 83,3 km/l

Rækkevidde på ren el: 50 km