PLUG-IN HYBRID: Her er alle opladningshybrider under 300.000 kr. i Danmark 2021

Renault Megane har samme drivline som Captur PHEV. Det betyder 160 hk fra en 1,6 liters benzin-motor på 90 hk og to elmotorer, der får strøm fra et, 9,8 kWh batter. Den elektriske rækkevidde er 65 km. Alle specifikationerne er lige en ekstra nøk op af pga. at Megane er lavere end Captur.

På papiret her ser Megane desuden billigere ud, men med Captur er du allerede et udstyrsniveau oppe og derfor skal du med Megane sætte flere krydser for at få samme udstyr.

Ligesom Captur skal du tilkøbe en ladeboks og kort i en pakke til 17.490, så hurtigt er din Megane oppe ved 300.000 kr. Men den er trods alt også meget mere praktisk end Captur.

Pris fra: 260.900 kr.

Forbrug: 76 km/l (WLTP)

Rækkevidde på ren el: 65 km (WLTP)

