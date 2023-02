Store stationscars: På ét punkt vinder Citroën STORT over Volkswagen

Passat stammer fra 2014

Den nuværende Passat er den ældste model i firmabilklassen, men mærket skovler penge ind på den og har ikke travlt med at lancere en ny.

Faktisk skal vi helt tilbage til Paris Motor Show 2014 for at finde første gang, VW viste den aktuelle model, og plugin-hybriden kører endda med samme drivline: En 1,4-liters turbobenziner kombineret med en ­elmotor og et opladeligt batteri.

Batteriet voksede til 13 kWh ved faceliftet i 2019 og rækker nu til en elektrisk rækkevidde på 60 km i WLTP-normen eller 40-45 km i virkeligheden.

Passat GTE yder det samme som i 2014, men drivlinen er løbende opdateret med al den omsorg, som Citroën’s plugin-hybrid savner. Den sætter konsekvent i gang på el, selv om batteriet er “tomt”, og frem for hele tiden at skifte op og ned i den 6-trins dobbeltkoblingsgearkasse ser bilen tingene an: Er det nu også nødvendigt at skifte?

Det lyder måske som en detalje, men det er det ikke, når man tester de to biler op mod hinanden.

Glem benzin og diesel i Passat

Der fås et bredt motorudvalg af Passat med benzin- og dieselmotorer fra 122 til 280 hk, men spring over dem og vælg plugin-hybriden, der giver mest bil for pengene.

Den fås kun som stationcar og kun i GTE-udstyrsversionen, der aktuelt koster 454.995 kr. Det er mange penge, men det er altså også en fed bil.

Vores testbil har ekstraudstyr for mere end 75.000 kr., hvilket ikke er nødvendigt – GTE er født med adaptiv fartpilot. De flotte 18” alufælge til 10.095 kr. synes dog at være et godt valg.