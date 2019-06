Pas på solcreme i bilen

Kemikalierne i hudplejeprodukter kan være hårde ved bilens overflader, og slide dem ned længe før tid, hvis ikke de er påført et særligt beskyttelseslag.

Udfordringen er noget, som Fords ingeniører arbejder med dagligt gennem løbende tests, der sikrer, at materialerne bilen har et beskyttelseslag, som kan modstå alle slags kemikalier og sørger for, at overfladerne ser godt ud i årevis.

“Forbrugernes tendenser ændrer sig hele tiden, også inden for markedet af håndsprit og insektspray, hvor nye produkter ofte introduceres,” forklarer Mark Montgomery, materialeingeniør på Ford Europas Materials Technology Centre i Dunton, Storbritannien. ”Selv de umiddelbart mest blide produkter kan forårsage skader, når de kommer i kontakt med en overflade hundred- eller tusindvis af gange om året.”

Det samlede europæiske marked for hudplejeprodukter som eksempelvis håndsprit og vådservietter, der typisk indeholder alkohol, forventes at stige med 60 procent inden 2024. Produkter som eksempelvis højfaktorsolcreme indeholder store mængder titandioxid, som i varme reagerer kraftigt i kontakt med både plastik og de naturlige olier i læder.

Fords ingeniørhold i både Dunton og Køln tester modstandsdygtigheden i bilernes materialer ved høje temperaturer, der i nogle tilfælde kommer helt op på 74 grader. Det svarer til den temperatur, kabinen i en bil kan opnå efter at have holdt på parkeringspladsen i flere timer på en varm og solrig dag.

Testene indebærer blandt andet at eksponere bilerne for ekstrastore mængder UV-lys i op til 48 dage. For at sikre at bilernes plastikmaterialer ikke knækker, testes disse også ved temperaturer så lave som -30 grader, hvor de oftest er mest skrøbelige.

På baggrund af disse tests udvikles belægninger med særlige kemiske sammensættelser, som beskytter kabinens materialer og tilbehør på bedst vis – noget som forlænger både bilernes levetid og gensalgsværdi.