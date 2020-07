Pas på med at lade elbilen i sommerhuset!

I alle el- og hybridbiler medfølger et lille ladestik, der kan sættes direkte i en almindelig stikkontakt og oplade el- eller hybridbilen - i daglig tale kaldes det også et "mormor-stik". Det kan umiddelbart virke som en rigtig smart løsning, når du har taget elbilen med i sommerhus og har brug for strøm. Men det kan faktisk være en brandfarlig idé, at sætte elbilen til at lade via en almindelig stikkontakt. Ifølge forsikringsselskabet, If, bør denne type lader kun anvendes til nødsituationer, hvor du kan tanke strøm til at komme til nærmeste ladestation.

- Vores oplevelse er, at mange elbil-ejere ikke er klar over de begrænsninger, der knytter sig til nødladernes anvendelse. Vi har ikke haft alvorlige skader på denne baggrund endnu, men med mange nye sommerhusejere og et stigende salg af elbiler, kan situationen let udvikle sig, oplyser kommunikationschef Birgitte Ringbæk fra If Skadeforsikring.

Opladning af elbil kan resultere i brand

Risikoen ved at bruge en almindelig stikkontakt til at oplade elbil er, at den store belastning øger temperaturen i installationen. Stikkontakten eller ledningerne i væggen kan overophedes og i værste tilfælde bryde i brand.

Det er de færreste af Danmarks godt 200.000 sommerhuse, hvis el-installationer er gearet til elbilers kraftige ladekabler.

Det danske netværk af ladestandere bliver også hele tiden udvidet. Så med lidt planlægning, vil man sagtens kunne tage i sommerhus, uden at skulle oplade sin el- eller hybridbil i sommerhuset.

Men har du et helt særligt behov for at oplade bilen ved sommerhuset, bør det gøres om natten, hvor andet strømbehov er på et minimum. Undgå altid tidspunkter hvor ovn, komfur, elektriske redskaber eller varmepumpe samtidig er i brug, ellers vil elinstallationen meget hurtigt blive overbelastet.