Pas på færdselsbøderne i Europa - det kan blive RIGTIG dyrt

Få rabat: Betal med det samme

”De fleste danskere kører bil på ferien. Men hvad enten man kører selv hele vejen eller lejer bil på feriestedet, skal man naturligvis altid køre efter forholdene og overholde love og regler. Det kan dog ske, at man får en bøde. Og da bødetaksterne for en række forseelser i flere lande er højere, end mange måske er klar over, og myndighederne i flere lande kan opkræve bøder på stedet, kan bødeoversigten være en god hjælp,” siger juridisk konsulent i FDM Dennis Lange.

Selvom bødetaksterne kan være ganske høje, er det muligt at få rabat på forseelserne. I Spanien er der eksempelvis hele 50 procent rabat, hvis man betaler på stedet eller inden 20 dage. I Italien er rabatten 30 procent ved afregning inden for fem dage, mens man i Frankrig slipper med minimumstaksterne for en række forseelser, hvis man betaler enten på stedet eller inden for 15 dage afhængig af, hvad man får bøde for.