Pas på! Din nye bil stopper ikke med at ruste, bare fordi den er ny

Plastikdække spærrer fugten inde

Den gængse tankegang om nyere biler er, at de ruster mindre end gamle biler.

Men mens det er sandt, at nyere biler overordnet set grundet bedre fabrikationsværktøjer er bedre bygget, betyder det ikke, at de ruster mindre. Faktisk er der grund til at tro, at nyere biler ruster mere end gamle biler, hvis begge eksemplarer er ubehandlede.

Tryk her, hvis du vil læse sandheden bag syv myter om rustbeskyttelse.

I dagens bilpark er op til 80% af undervognen dækket af plastikskjolde, der skal sikre bedre aerodynamik og undervognens sikkerhed. Men i mange tilfælde gør plastikskjolde arbejdet sværere, og svækker bilens forsvar mod rust.

”Ulempen med at lukke vognbundens overflade af med plastskjolde er, at disse typisk ikke er helt tætte for snavs og fugt. Når snavs og fugt sætter sig mellem plastpladerne og vognbunden af stål, er der grobund for udvikling af rust. Så plastplader på vognbunden er ikke i alle tilfælde af det gode, men skjuler blot rustne overflader bag disse,” forklarer seniorspecialist Jan Ole Helbo fra Teknologisk Institut.