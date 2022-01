Papegøjeplader: Kan det betale sig for dig?

Beskatning af fri bil

“Fri bil” er også, hvad der kaldes for “fri firmabil”. Du vil blive beskattet af fri bil, hvis du får stillet en bil på papegøjeplader til rådighed af en virksomhed. Dette betyder i praksis, at du beskattes en procentdel af bilens værdi og af et miljøtillæg, fordi du også benytter bilen under private forhold.

Det er af ingen betydning for skatten, hvor meget du kører i bilen, og arbejdsgiveren skal sørge for, at beskatningen betales gennem din løn. Dette skal også fremgå af lønsedlen. Værd at bemærke er det også, at det normale kørselsfradrag ikke er gældende for fri bil.

Beskatningen af privat brug af papegøjeplader kan give et ordentlig skattesmæk, hvis det ikke tages i opløbet. Skat anbefaler, at værdien af bilen indskrives med lønnen i din forskudsopgørelse (felt 201), fordi den indgår i beregningen af trækprocent og fradrag. Du kan beregne værdien af din bil og miljøtillægget hos Skat her.