På ferie i elbil: Her er alt det vi lærte på en 2.400 km tur rundt i Europa

For sent til aftensmaden

Det er selvsagt ikke lige så imponerende som at tilbagelægge 7-800 km ved 160 km/t, som en dieselbil kan, og det bliver mere tydeligt efterhånden, som den første dag skrider frem. Et stop for aftensmad er planlagt i den tyske handelsstad Køln, og selv om den førnævnte app havde spået en ankomsttid ved omkring kl. 18, så holder EV6 først foran spisestedet lidt i kl. 21. Forsinkelsen kan ikke alene tilskrives EV6. Ved visse ladestop blev der, i kraft af den hurtige ladehastighed, fyldt mere el på end planlagt, hvilket hev batteriet ud af det førnævnte optimale ladeniveau – og det er faktisk spild af tid. Frygten for ikke at nå frem til næste ladestander betød også, at farten ikke altid var den tiltænkte marchhastighed – også selv om der var rigelig strøm til det.

Man skal også overveje lademuligheder, inden man kører. Virksomheder som Plugsurfing tillader betaling på mange forskellige ladestandere med én brik, men prisen er høj. Vi bruger flittigt apps til at nå fra ladestander til ladestander, og her er firmaer som Ionity og BP Pulse nemme at betjene. Dertil findes også integrerede opladningsløsninger, såsom Kia Charge, som er kompatibel med EV6.