Nye regler: Nu har du kun 4 dages frist til at omregistrere en bil

Vær opmærksom på dit ansvar

Hver part i en brugtbilshandel har et ansvar for, at bilen bliver ordentligt overdraget.

Er du køber eller sælger, er der derfor forskellige ting, du skal være opmærksom på:

Sælgers ansvar

Som sælger har du et ansvar udover det sædvanlige, når du sælger en bil. Du bør insistere på, at køretøjet bliver omregistreret under overdragelsen.

Hvis ikke, skal du være opmærksom på, og holde øje med, om køretøjet er blevet omregistreret eller afmeldt efter handlen. Bemærk, at du også har ansvar for at 'låse køretøjet op', hvis omregistreringen sker igennem app'et.

Det er dig, der skal betale afgift og forsikring, hvis ikke køretøjet omregistreres. Er det ikke afmeldt inden for 4 hverdage, kan du tage kontakt til Skat igennem deres hjemmeside, eller ved én af Skats motorekspeditioner.

Husk, at du skal bruge slutseddel på handlen, for at udføre afmeldingen.

Sådan tjekker du, om køretøjet er afmeldt på computeren: