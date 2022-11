Elbiler i 2023: Her er 6 elbiler, vi glæder os til at teste i 2023!

Hvad ved vi om Ocean?

Ud over et unikt design består Ocean af en fornuftig drivlinje, der både kommer med forhjuls- eller firehjulstræk. Førstnævnte vil have en rækkevidde på 440 km (WLTP) og en ydelse på 275 hk, mens firehjulstrækkeren har op til 550 hk og en rækkevidde på op til 630 km (WLTP).

Priserne starter fra 325.000 kr.

Fisker bringer nye funktioner til markedet for nye elbiler. Eksempelvis “California Mode”, der ruller alle vinduer ned og åbner soltaget, blot man trykker på en enkelt knap.

Selv bagruden og sideruderne bag bagdørene ruller tilbage. Der er også tænkt på hundeejerne, der med funktionen kan lade hunden i bagagerummet stikke snuden ud i den friske luft - vel at mærke uden at frygte, at hunden falder ud.

På taget sidder der solceller, og kabinen er skabt af miljøvenlige materialer fremstillet af genbrugte fiskenet og plastik fundet i havet.

Tiden kalder på SUV’er, alt i mens elbilernes “futuristiske design” efterhånden er blevet hverdag. Om Fisker Ocean kommer til at passe som fod i hose på det danske marked, det må tiden vise. En ting er sikkert: Vi er klar til test!