Her er 5 benzinbiler, vi glæder os til at teste i 2023!

Da Mercedes-afdelingen AMG i 2017 meddelte, at de ville lave en gadebil med motoren fra en F1-racer, spærrede hele verden øjnene op. Men det vilde løfte viste sig svært at overholde, og tidligere på året udtalte Mercedes’ administrerende direktør, at bestyrelsen måtte have været fulde, da de sagde ja.

Men nu er den her faktisk. AMG har fået lov til at producere 275 enheder, men de har eftersigende haft tusindvis af interesserede købere - selvom prisen lyder på mere end 16 millioner kroner!

Og hvis man har den slags penge er det ikke svært at forstå interessen. Den er udstyret med en 1,6-liters V6’er med en enkelt turbo som dem, du finder i en Formel 1-bil.

Hvis det ikke lyder imponerende, så bare vent. For V6’eren spinder til 11.000 omdrejninger i minuttet, og den får hjælp af hele fire elmotorer - tre, der hjælper benzinmotoren med at drive hjulene, og en der hjælper turboen med at komme op i fart.

Al den teknologi giver i alt 1.063 hk og en topfart på 325 km/t. Aktiv aerodynamik sikrer, at den vanvittige Mercedes også tager svingene som en Formel 1-racer.

