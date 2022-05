Ny elbilbatterier gør det muligt at tanke strøm, som du tanker benzin

Toyota er klar i 2024

Alt taler således for at skifte teknologi, så hvorfor er det ikke sket for længe siden?

Udfordringen er at bevare de flydende elektrolytters egenskaber i det faste stof, hvilket kræver avancerede produktionsmetoder. som endnu er langsommelige, hvorfor de endnu er svære at producere i stor skala til en konkurrencedygtig pris.

Udvikling har stået på siden begyndelsen af 90’erne. De seneste år har flere af de store bilproducenter kaster sig voldsomt ind i udviklingen af den nye batteritype.

Toyota præsenterede en futuristisk konceptbil kaldet LQ med solid state teknologi i 2019, og producenten meddelte i 2021, at de ville have en bil med solid state batterier klar i løbet af 2024.

VW-koncernen bruger store beløb på at udvikle batteri-typen, men også Mercedes, BMW, Honda, Hyundai og Nissan er involveret i kapløbet om at være først med den nye batteri-type.