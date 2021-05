6 gode råd, du kan give din teenager, inden de skal ud at køre

3 | "Kør ordentligt!"

Verden er ikke retfærdigt skruet sammen: Som ung er der ekstra meget fokus på, om du egentlig skal have lov at have kørekort. Et nyerhvervet kørekort starter allerede med ét klip. Der skal altså kun to klip til, at barnet skal gå hjem. Kører de alkoholpåvirket eller alt for stærkt, så vanker der også med et kørselsforbud.

Forsikringen er i forvejen dyr for unge, og det bliver kun værre med skader. Hvis du ikke vil have, at afkommet koster mere end højst nødvendigt om måneden, så er det også en investering for dig.