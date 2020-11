Netflix-guide til oktanhungrende bilfans: Her er 7 ting, du skal se

Nr. 6: Need for Speed | Hurtig underholdning

Mange af os har den allerede. The Need for Speed. Det har gutterne i filmen af samme navn i den grad også og med masser af lynhurtig action og drama, kommer du ikke til at kede dig. Hvis navnet alene ikke er nok til at overbevise dig om at sætte dig ned og tænde for Netflix, så kan vi oplyse om, at filmen er fyldt med vanvittige biler og tager selvfølgelig udgangspunkt i et mystikomgærdet race på offentlig vej.