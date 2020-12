6 serier og film til racertosser: Her er motorsporten på Netflix

Nr. 2: Gentleman Driver | Dobbeltlivet på racerbanen

De er forretningsmænd om dagen og racerkørere om natten. Dette er historien om en håndfuld mænd, som har tjent deres formuer på at lave lukrative forretninger og vælger at bruge enorme summer på at forfølge drømmen om at være racerkører.





Der er tale om at leve et dobbeltliv af den rigtig sjove slags for de fire forretningsmænd, man følger gennem dokumentaren. Det er historien, om hvordan de er blevet til det de er og hvordan de jonglerer livet som forretningsmænd og livet som racerkørere.