Mythbusting: 5 myter om opladningshybrider

Myte 1 | Elmotoren er kun til bykørsel

Nej, elmotoren i hybridbiler kan bruges til al slags kørsel.

Undtagelsen er første generations plugin-hybrider som Kia Optima PHEV, hvor benzinmotoren nogle gange starter for at hjælpe til med aircon og varme i sæder og kabine, selv om man har trykket på EV-kappen for elkørsel. Bilproducenterne bliver bedre til at gøre det muligt at respektere førerens ønske om kun at køre på el. I den nye Kia Sorento PHEV er det således muligt konsekvent at køre på el indtil der ikke er mere strøm på batteriet.

De fleste plugin-hybrider starter som udgangspunkt på elkørsel som en elbil. Så længe destinationen er inden for batteriets rækkevidde, kan man køre kun på el.

Nogle plugin-hybrider har begrænset ydelse eller topfart i eldrift for at gøre brugen af el mere effektiv. Volvo XC40 Recharge og Toyota RAV4 plugin-hybrid kan køre helt op til 130-135 km/t på el uden at benzinmotoren starter. Træder du sømmet i bund, vil benzineren starte for at kunne bidrage til den maksimale systemydelse.