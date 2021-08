Mythbusting: 4 myter om opladningshybrider

Myte 2 | Man kan ikke køre hurtigt på el

Jo, du kan køre lige så hurtigt du vil - problemet med elbiler er ikke hastigheden, men batteriets kapacitet. Over 110 km/t stiger vindmodstanden for biler så meget, at den stjæler den elektriske energi fra batteriet i så hurtigt tempo, at det typisk dårligt kan betale sig at køre hurtigere i en elbil.

Det forsøger bilproducenterne at kompensere for med ekstremt lav vindmodstand som det for eksempel er tilfældet for Tesla Model 3.

En plugin-hybrid med både elmotor og forbrændingsmotor er ikke begrænset på samme måde og kan opføre sig både som en almindelig fossilbil og en elbil på motorvejen.

Nogle plugin-hybrider har begrænset ydelse eller topfart i eldrift for at gøre brugen af el mere effektiv. Volvo XC40 Recharge og Toyota RAV4 plugin-hybrid kan køre helt op til 130-135 km/t på el uden at benzinmotoren starter. Træder du sømmet i bund, vil benzineren i visse biler dog starte for at kunne bidrage til den maksimale systemydelse.