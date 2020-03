Bliv ekspert i de forskellige typer af bilmotorer i vores store guide

BOXERMOTOREN

Boxermotoren er en lidt eksotisk motortype, som efterhånden er en truet art. Det er faktisk kun Porsche og Subaru (og så Toyota GT86, som grundlæggende er en Subaru BRZ), der gør brug af den kompakte motortype. Her er to cylinderrækker, der ligger vandret over for hinanden. Stemplerne arbejder her direkte mod hinanden – de ”bokser” altså. En af fordelene ved boxermotoren er, at den er meget lav og kompakt og naturligt i balance, fordi de modsatrettede kræfter ophæver hinanden. Det giver perfekt harmoni, og det lave og kompakte design er med til at forbedre køreegenskaberne med sit lave tyngdepunkt.

Før i tiden var boxermotoren meget udbredt. Citroën 2CV, Panhard (flere), Alfa Romeo Alfasud, 33 og 145/146, Lancia Flavia og Gamma, Ferrari 365 GT4 BB, 512 og Testarossa var alle udstyret med boxermotorer, som havde fra 2-12 cylindre (Ferrari’s var dog ikke ægte boxermotorer, men reelt 180-graders V-motorer). Boxermotoren er dog en ret dyr konstruktion, hvorfor det som nævnt nu kun er Porsche og Subaru, der holder fast i princippet.