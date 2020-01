Mild-hybrid – hvad er det?

Mild-hybrid systemets frontløbere

Indtil videre er Mercedes og Subaru frontløbere med en anden udgave af mild-hybrid systemet, som er mere performance-orienteret. Her sidder en integreret starter/generator mellem motor og gearkasse. På en Mercedes-AMG 53 kan elmotoren kortvarigt give op mod 22 hk og 250 Nm ekstra (de remdrevne løsninger kan p.t. kun give op til 60 Nm).

I forhold til de simplere mild-hybrid systemer kan Mercedes’ og Subaru’s løsninger også drive bilen kortvarigt fremad med op til 25 km/t uden, at forbrændingsmotoren startes. Man kan altså f.eks. liste ud af en parkeringskælder på el og uden at starte forbrændingsmotoren.

Montering af 48V mild-hybrid systemet har også gjort, at Mercedes på CLS, E, og GT 53 AMG har kunnet nøjes med at montere en enkelt turbo på den 3-liters rækkesekser, hvor der tidligere var monteret to møller for at undgå turbotøven.

Med de 48V kan man via en eldrevet kompressor give et ekstra boost til indsugningen, indtil den almindelige turbo er spolet tilstrækkeligt op, så turbotøven kan minimeres. Samme løsning med en eldrevet kompressor anvendes også på Audi SQ7/SQ8 4,0 TDI.