Bil Magasinet tester: Boksekamp for mikroputter

Generelt er Kia’s udstyrsprogram sat anderledes sammen, hvilket betyder, at du kommer til at betale mere for en bil med basale ting som aircondition, fordi det er inkluderet i et udstyrsniveau med mere udstyr.

Hvor Hyundai i10 kom på markedet sidste år, har Kia Picanto netop været igennem et lille facelift og er blevet relanceret. GT-Line gør det lettere at se ændringerne. Hele fronten er lavet om med nye forlygter og ny GT-Line-kølergrill.

Selv om de to 67-hestes benzinmotorer ser identiske ud på papiret, har Picanto’ens motor fået foretaget nogle småjustering for at forbedre brændstofsøkonomien. Blandt forbedringerne kan nævnes nedkøling af EGR-ventilen og justering af benzinindsprøjtning. Dette har medført, at motoren i Picanto er blevet mere benzinøkonomisk.