Plug in-hybrid! Men skal du vælge en Mercedes eller VW?

Op til 62,5 km/l i Mercedes'en

På papiret er begge de rene fantaster og farisæere. Med et opgivet blandet brændstofforbrug på 62,5 km/l og en accelerationstid fra stilstand til 100 km/t på 5,4 sekunder virker Mercedes C 300e til en kampagnepris på 489.900 kr. som et onlinetilbud, der er for godt til at være sandt. Sprinten mod de tre cifre, holder nu vand – og den sorte Mercedes føles decideret hurtig takket være sit enorme samlede drejningsmoment på 700 Nm fra de to motorer.

Den stuttgartske sedan føles forfriskende som power-hybrid, hvor de ekstra kræfter kan bruges på køreglæde uden skelen til at komme med i Greta Thunbergs aftenbøn. Naturligvis kan C 300e også være fornuftig. Men som det er tilfældet med alle opladningshybrider, giver de udelukkende mening, hvis dit kørselsmønster og -behov passer til bilen og batteriets begrænsninger. Og glem for guds skyld ikke at lade ved enhver lejlighed – ellers vil du se forbruget styrte mod bunden.