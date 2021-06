Mads Christensen: På den 2-hjulede Camino kan du både køre nord og syd

Kriblen i buksebagen

Italienerne har noget, de kalder den tohjulede Camino. Det er motorcyklisternes pilgrimsfærd, den eftertænksomme kørers indre rejse.

Jeg havde netop sat min signatur på en ny (brugt, men for mig ny) motorcykel. En BMW R 1250 GS Adventure, og det både kriblede og krablede i min buksebag for at komme ud og køre en tur. Jeg ville på den tohjulede Camino!

Corona-teknisk var Italien netop rykket ud af den meget restriktive orange-status til gul, og derfor skulle det være nu. Afsted det gik.

Metodikken var at komme til Sicilien hurtigst muligt og så nyde det lidt mere på hjemvejen.

Rødby-Puttgarten, Autobahn, Brennerpasset, et stop og en overnatning i Maranello, hjemmet for den sorte Balsamico-eddike og de der røde biler – hvad er det nu, de hedder?

Selv om man må køre 180 km/t på Autobahn, kommer man i praksis ikke langt over 100 kilometer tilbagelagt i løbende time. Tanke, tisse, spise, drikke, strække ud – det går bare ikke hurtigere. Og således vil enhver matematiker kunne regne ud, at det koster 14 timer i sadlen at tilbagelægge 1.400 kilometer – og så er man træt!