Tendens: Overraskende mange bilister giver den stadig gas på skoleveje

Politiets bødeblok har været rødglødende den seneste tid. I uge 2 har de uddelt bøder for mere end 4.000 forseelser til trafikanter på de danske skoleveje. Langt størstedelen er fartbøder, der samlet løber op i 3.322 stk.

Den øgede risikofaktor for skolebørnene, er et stort problem på skolevejene. Politiet konstaterer, at farten blandt bilister stadig er for høj, til trods for at antallet af hastighedsovertrædelser på skolevejene, er lavere i forhold til samme periode sidste år.