Skatteministeriet: Bilafgifterne i Danmark er alt for høje

Samtidig overstiger det nuværende niveau for registreringsafgiften de samfundsøkonomiske omkostninger, som knytter sig til danskernes bilforbrug – i form af fx CO2-udledning, trængsel mv.

Det såkaldte fiskale element – dvs. den del af afgiftsniveauet, der ligger ud over det samfundsøkonomisk optimale niveau – udgør således på årsbasis omtrent 5.000 kr. både for en gennemsnitlig nyregistreret benzin- og dieselbil.

Minister: Målet er mere sikre biler

Samtidig vil lempelser af registreringsafgiften et godt stykke hen ad vejen kunne finansiere sig selv. Det skyldes en række forventede adfærdsvirkninger hos bilkøberne. Blandt andet vil en afgiftslempelse påvirke selve bilforbruget, da forbrugerne vil efterspørge flere biler.

”Regeringens mål med at sænke registreringsafgiften var først og fremmest at give danskerne mulighed for at købe mere sikre biler end hidtil. Når økonomerne samtidig når frem til, at registreringsafgiften er en særlig dyr afgift med store samfundsøkonomiske omkostninger, så bekræfter det mig i, at det var helt rigtige at sænke den, som vi gjorde i 2017,” sagde skatteminister Karsten Lauritzen (V) i juni 2018 i en kommentar til tallene.