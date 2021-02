Skal du have ny bil, så køb den i marts!

Opsparet behov for nye biler

Det har haft stor betydning for salget af nye biler i januar, hvor det blev til 10.256 nye personbiler på de danske veje, mod 18.666 i samme måned i 2020 - et fald på 45 pct. Også februar-salget ventes at blive betydeligt lavere end samme måned sidste år.

Der er således et opsparet behov for nye biler, som givetvis vil skabe ekstra salg i sig selv, når nybilforretningerne åbner igen. Men hertil kommer det særlige kredit-incitament, som gør det særligt interessant for forhandlerne at sælge den nye bil i marts.

Tiltaget har flere årsager. Dels skyldes det, at lovgivningen for den nye registreringsafgift reelt først træder i kræft flere måneder efter, at den er sat i effekt i salgslokalerne. I mellemtiden skal forhandlerne indbetale registreringsafgiften efter de gamle regler, selv om bilkunderne betaler for bilerne efter de nye regler.

Men det skyldes også, at statens systemer til opkrævning af registreringsafgiften ikke er klar til håndtere de nye afgifter.