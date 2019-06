Politiet uddelte bøder på stribe ved Danmarks Hurtigste Bil

Langt størstedelen af lovovertrædelserne drejede sig om for høj hastighed. Det hurtigste køretøj, som ATK registrerede, kørte således 145 km/t på landevej. I tilgift blev en 15-årig dreng afsløret på landevej i et ”lånt” køretøj, hvor hastigheden var på 118 km/t, lige som en bilist kørte 100 km/t på landevej i en bil, hvor fodbremsen slet ikke virkede.

Let foden fra speederen

- Det er meget positivt, at vi udelukkende har en enkelt sag om spirituskørsel i år og slet ikke nogen sager om narkokørsel. Omvendt kniber det stadigvæk med at lette foden fra speederen, lige som der er overraskende mange bilister, der har fejl og mangler på deres køretøj, og hvor bilen skal indkaldes til syn. Her er der plads til forbedring. Uanset, hvor god du er til at køre bil, er du ikke bedre end køretøjets tilstand, understreger vicepolitiinspektør Knud Reinholdt fra Syd- og Sønderjyllands Politis Færdselsafdeling.