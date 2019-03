Politiet holder ekstra øje med disse bilister i denne uge

Politiet landet over deltager i uge 11 i en fælles europæisk politiindsats mod manglende brug af sikkerhedsseler og andet sikkerhedsudstyr samt brug af håndholdt mobiltelefon under kørslen. Bag indsatsen står TISPOL, der står for samarbejdet mellem færdselspolitiet i hele Europa. Indsatsen er delvist finansieret af EU-kommissionen.

Brug af sikkerhedssele er et meget effektivt værn mod at komme til skade eller dø ved en trafikulykke. Brugen af sikkerhedssele reducerer således sandsynligheden for som bilist at blive dræbt i et uheld med 50 %, mens uheldsrisikoen ved at tale i håndholdt mobiltelefon under kørslen er op til fire gange højere end ved ikke at bruge telefonen.

Mobiltelefoner, GPS, computere og papirer er nogle af de fysiske ting, trafikkanter lader sig distrahere af, når de færdes i trafikken, men dagdrømmeri, træthed og stress fjerner også fokus, og alle faktorer er hyppige årsager til manglende opmærksomhed i trafikken. Der er uopmærksomhed involveret i cirka hvert tredje trafikdrab på vejene i Danmark. Derfor er det vigtigt, at trafikkanterne har fokus på trafikken, når de færdes på vejene, siger politiassistent Christian Berthelsen, Rigspolitiets Nationale Færdsels-center.

I 2018 blev i alt 22.434 trafikanter sigtet for at anvende mobiltelefon under kørslen, og 13.522 bilister blev sigtet for manglende anvendelse af sikkerhedssele.