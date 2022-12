Ny regering: Hvad vil de gøre med biler og transport?

Efter en lang og hård fødsel er en ny midterregering kommet til verden. Bestående af Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne. Sammen har de fremlagt deres regeringsgrundlag, og dermed også givet et fingerpeg om, hvordan de vil forme billismen.

Den nye regering skriver, at det går for langsomt med at gøre Danmark uafhængig af russisk gas og med at udfase fossile brændstoffer. Derfor vil den rykke problemstillingen helt op på den politiske dagsorden.