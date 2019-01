Hvad er WLTP? Og hvad betyder det for dig?

Kravene til bilers luftforurening skærpes hele tiden, og i 2018 kom vi til et vendepunkt, da der også blev indført en ny målemetode. Inden nye bilmodeller introduceres, måles deres luftforurening og CO2-udslip – som kan omsættes direkte til brændstofforbrug – i laboratorier på et rullefelt, hvor bilerne køres efter et bestemt mønster. Dette mønster har siden 80’erne været den såkaldte NEDC-cyklus, New European Driving Cycle, som beskriver, hvordan bilen skal køres op og ned i hastighed i en testperiode på 20 minutter.

Køremønstret illuderer kørsel i by og på lande- og motorvej, men bilen belastes kun moderat, og den maksimale hastighed er 120 km/t. Det betyder, at du i praksis har svært ved at opnå den opgivne brændstoføkonomi, når du kører din bil ude i trafikken.

EU har bestemt WLTP-testen

Derfor har EU udviklet en ny mere virkelighedsnær målecyklus. Den hedder WLTP, som står for World Wide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure. Målingen foregår fortsat på rullefelt i et laboratorie, men nu over 30 minutter og med flere og kraftigere accelerationer. Den maksimale hastighed er hævet til 131 km/t.