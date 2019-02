Nu bliver det dyrt at have en bil på plader uden ansvarsforsikring

Har du en bil, MC eller knallert, der har nummerplader på, men som du ikke har forsikring på, så skal du til at tænke dig om.

Fra 1. februar håndhæves en ny lov, som giver dagbøde på 250 kr. for hver dag en bil, MC eller knallert er registreret uden at den forsikret.

Ifølge Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring (DFIM), der forestår opkrævningen af den nye dagbøde, er der mere end 23.400 bil, MC og knallert-ejeren i Danmark, som har registrerede motorkøretøjer med nummerplader, der ikke er forsikrede.

Det kan være ejere, der har gemt eller glemt gamle biler, som de ikke bruger, eller som er blevet stjålet, eller det kan være bilister, som spekulerer i at spare pengene til forsikring.

Registreret bil skal have ansvarsforsikring

Det sidste bliver nu en meget kortsigtet besparelse. En registreret bil skal ifølge loven som minimum have en ansvarsforsikring, der koster fra ca. 2.500 kr.

Allerede efter ti dage vil det således være billigere at få tegnet forsikringen, eller sekundært få afregistreret bilen, ved at aflevere nummerpladerne på et nummerpladekontor.

Den nye lov om dagbøder for manglende forsikring trådte faktisk i kraft 1. januar, men DFIM begynder først at håndhæve bødeopkrævningen fra 1. februar.

Det burde dog ikke komme bag på nogen indehavere af registrerede biler uden forsikring.

"Vi har kørt en stor varslingskampagne helt fra september, hvor vi har orienteret om den her nye ordning med dagsgebyrer. Det har resulteret i, at mange har fået styr på deres forsikringsforhold, siger DFIM's leder Maria Clausen Dyrehauge til DR.dk, som forventer, at en del af de uforsikrede køretøjer står permanent parkeret rundt omkring i landet.