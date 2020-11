Endelig kan du omregistrere bil på mobilen

Har du nogen sinde købt eller solgt en bil privat, ved du, at omregistrering har været en et tvivlsomt mudderhul, hvor sælger skal stole på, at køber gør, hvad han eller hun siger.

Ejer af bilen er den, der har registreringsattesten, og i det øjeblik, den overdrages, er handelen sket. Men hvornår køber effektuerer ejerskiftet, er op til ham eller hende.

Officielt har man tre uger til at gøre det, og i den periode, er det sælgers forsikring, der dækker bilen, ligesom fart- og p-bøder havner på sælgers adresse.

Brug app til omregistrering

Nu har Motorstyrelsen lanceret en app til smartphones, som gør det muligt at omregistrere biler på stedet.

"Ejerskifte" hedder app'en, der findes i både iPhone og Android mobiler, og den gør det ifølge Motorstyrelsen muligt at skifte ejerskab på få minutter. Det kan med andre ord gøres på stedet af køber og sælger i fællesskab.