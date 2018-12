Nu giver håndholdt mobiltelefon klip i kortet!

Bilister skal ikke længere slippe med en bøde på 1.500 kroner, hvis de bruger håndholdt mobiltelefon bag rattet. Et enigt Folketing har torsdag besluttet at stramme loven, så det fremover også vil koste et klip i kørekortet.



Den nye lov forbyder ikke bare brug af håndholdt mobiltelefon, men håndholdt teleudstyr og andre håndholdte kommunikationsapparater.



Der er ikke sat en endelig dato for, hvornår klip i kørekortet indføres. Det skyldes, at politiet først skal have tilrettet sine systemer til at kunne håndtere de nye regler. Tidligere har forventningen været, at det ville være på plads sidst på foråret 2019, men der er endnu ikke en ikrafttrædelsesdato.



At brug af mobiltelefon bag rattet stjæler opmærksomheden er veldokumenteret. Derfor hilser forbrugerorganisationen FDM den nye stramning velkommen.



”Desværre må vi erkende, at en bøde på 1.500 kroner ikke er nok til, at alle bilister ændrer adfærd. Derfor er det næste naturlige skridt, at det også skal koste et klip i kørekortet. Det bakker FDM fuldt op om. Brug af håndholdt mobiltelefon bag rattet er ganske enkelt en uskik og går ud over trafiksikkerheden. At man samtidig udvider forbuddet til at gælde alle former for håndholdte kommunikationsenheder giver kun god mening.” udtaler juridisk konsulent i FDM, Dennis Lange

Politiet udstedte i 2017 19.187 bøder for brug af håndholdt mobil under kørslen, mens der i de tre første kvartaler i år er udstedt 13.836 bøder for samme forseelse.



Alle lande i Europa har i dag et forbud mod at bruge håndholdt telefon. Som det sidste land i Europa forbød Sverige håndholdt mobiltelefon bag rattet 1. februar 2018.