Dumt! Ung mand knaldet af politiet med 214 km/t i Porsches nye elbil

Holland hæver bøderne

I et forsøg på at få vanvidsbilisterne til at lette foden fra speederen, har Holland for nyligt sat bøderne op for fartovertrædelser. Nu koster det knap 225 kr. (30 €) at køre 5 km/t for hurtigt.

Den højeste bøde, for at fræse afsted med 24 km/t over hastighedsgrænsen, tømmer pungen godt og grundigt med et beløb på godt 3.220 kr. (431 €).

Hollands officielle bødeliste nævner ikke engang højere hastighedsovertrædelser end den. Derfor skal testkøreren med den tunge fod nok lægge vejen forbi en dommer.