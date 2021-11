Har du styr på reglerne om internationalt kørekort?

Hvordan får jeg et internationalt kørekort?

Du kan udfylde og udskrive ansøgningsblanket om internatonalt kørekort på forhånd ved at klikke her og møde op i Borgerservice. Du kan også få et internationalt kørekort ved at møde op i Borgerservice og udfylde blanketten, du får udleveret på stedet. Du skal huske at medbringe:

Dit danske kørekort, der skal være gyldigt

Et foto, der lever op til retningslinjer for foto til kørekort

Pas

NemID, som du skal bruge, når du logger på selvbetjening standeren i Borgerservice

Prisen for et internationalt kørekort er 25 kr. Har du alt det nødvendige, vi har listet op, bliver dit internationale kørekort lavet med det samme i Borgerservice, mens du venter. Kortet er gyldigt et år fra den dato, det bliver lavet.