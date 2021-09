Hvis du skal trække campingvogn med elbil, skal du nok til ny køreprøve

Nyt kørekort

På grund af batterierne er elbilerne nemlig generelt meget tunge. Og på et almindeligt B-kørekort må dit vogntogs samlede tilladte totalvægt ikke overstige 3.500 kg. En Kia EV6, der må trække 1.600 kg, har en tilladt totalvægt på 2.430 kg, og det kræver ikke en doktorgrad i matematik for at regne ud, at din anhænger så ikke må have en ret høj totalvægt (1.070 kg hvis du ikke gider at lave hovedregning).

Det er altså vigtigt at forstå, at det ikke handler om, hvad dit vogntog rent faktisk vejer, men hvad det teoretisk må veje.

Så hvis du skal trække en campingvogn efter en Kia EV6, skal du altså nok have et B+ eller et BE-kørekort (trailerkørekort).